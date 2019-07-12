عاجل-الداخلية الكويتية تنشر صورا لتفكيك الخلية الإرهابية الإخوانية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن أجهزتها الأمنية تمكنت من ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان، كان قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً، وقالت الوزارة في بيان لها: إن تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، وأضافت أنه من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة. وأوضحت أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم، وحذرت وزارة الداخلية الكويتية في بيانها بعدم تهاونها مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.