الناتو "قلق" بعد بدء تسلم أنقرة "إس 400"

عواصم (وكالات)

حذر حلف شمال الأطلسي (ناتو) من «عواقب وخيمة» لشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي أرض-جو الروسية «إس400» في أعقاب وصول الشحنة الأولى إلى البلاد.

وقال مسؤول بالناتو، لم يتم تسميته، «الأمر متروك للحلفاء لاتخاذ قرار حول طبيعة المعدات العسكرية التي سيشترونها. غير أننا قلقون من العواقب الوخيمة المحتملة لقرار تركيا شراء منظومة «إس400».وأضاف المسؤول «العمل المشترك لقواتنا المسلحة أساسي للناتو لإجراء عمليتنا ومهامنا» بينما رحب بعمل تركيا مع حلفاء آخرين حول تطوير منظومات للدفاع الجوي والصاروخي طويل المدى.من جانبه، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أمس، إن الولايات المتحدة لم تغير موقفها بشأن دور تركيا في برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا اشترت منظومة روسية للدفاع الصاروخي، وإنه سيتحدث مع نظيره التركي.

كان إسبر أبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بشكل شخصي في بروكسل في 26 يونيو بأنه لا يمكن أن تمتلك تركيا منظومة إس-400 الروسية والطائرة إف-35 المتطورة معاً.وقال إسبر في وزارة الدفاع «البنتاجون»: «نحن على علم بتسلم تركيا أجزاء من منظومة إس-400، موقفنا بخصوص المقاتلة إف-35 لم يتغير وسوف أتحدث مع نظيري التركي الوزير أكار». يأتي ذلك فيما قال مسؤول رفيع في البنتاجون إن العلاقات العسكرية مع تركيا ستشهد «توتراً غير مسبوق» على خلفية صفقة اس-400. وقال إنه ولأول مرة سيراجع قادة البنتاجون آليات العمليات الجوية الأميركية التي تنطلق من قاعدة أنجرليك التركية، مضيفاً أن مستقبلها رهن بقرار الرئيس دونالد ترامب والخارجية الأميركية.

وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت وزارة الدفاع التركية، استلام الأجزاء الأولى من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس 400»، فيما سيجري تسليم القطع المتبقية، خلال الأيام القادمة.

ومن شأن مضي أنقرة قدماً في تسلم هذه المنظومة الروسية، أن يزيد من التوتر مع واشنطن التي حثت تركيا، مراراً، على التراجع، وحذرتها من مغبة الخضوع لعقوبات صارمة. وتعارض الولايات المتحدة بشدة، كما هو حال الناتو، شراء تركيا لنظام إس-400، وترى خطراً حقيقياً في أن يتمكن المشغلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على المنظومة، من كشف أسرار تكنولوجية خاصة بالمقاتلة الأميركية الجديدة «إف-35» التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.