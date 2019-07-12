قرقاش لتميم: الانسلاخ عن المحيط مكلف

أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن زيارة أمير قطر إلى واشنطن «جاءت بعكس المرجو منها»، وأن «الانسلاخ عن المحيط مكلف»، موضحاً أن شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، وأن هذه حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بـ «تويتر»: «زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها، فالانسلاخ عن المحيط مكلف، وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت، والابن يدفع الثمن مادياً ومعنوياً».

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