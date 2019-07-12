ترامب يشيد بوزير العمل الأميركي المستقيل

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوزير العمل الأميركي المستقيل الكسندر أكوستا الذي قدّم استقالته اليوم الجمعة.

وأعلن أكوستا استقالته الجمعة، بعد إثارة مسألة إدارته قبل نحو عشر أعوام، للملف القضائي لرجل الأعمال جيفري إيبستاين المتهم بالاعتداء على قُصّر.

وقال أكوستا بينما كان يقف إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حدائق البيت الأبيض: "اتصلت بالرئيس صباح اليوم لأقول له إنني اعتقد أنّ الاستقالة أفضل شيء يمكن فعله". وعلّق الرئيس الأميركي أنّ "الكسندر اكوستا كان وزير عمل رائعاً".

ووجّهت إلى أكوستا منذ عدّة أيام اتهامات بقيامه عام 2008 بينما كان يشغل منصب مدعي عام فيدرالي في فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائي يُنظر إليه على أنّه كان إيجابياً جداً مع إيبستاين.