كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي: الإرهابيون سيحاولون استهداف قوات الجيش الليبي خلال الفترة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع محمد البوزيدي، مدير مركز الأمة للدراسات في ليبيا، استهداف الإرهاب قوات الجيش الليبي خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الجيش الليبي يستهف جماعات متطرفة في بلاده.

وأضاف " البوزيدي "، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الدعم المصري للقضية الليبية في الاتجاه الصحيح.

وأشار مدير مركز الأمة للدراسات في ليبيا إلى أن المبعوث الأممي لليبيا لم يصدر أي إدانة حول التدخلات التركية في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يتحمل العالم مسئوليته تجاه ليبيا بعد أن تم وضعها تحت الوصاية الدولية.

