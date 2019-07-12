كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني يكشف عن 2 مليار دولار صرفت لتنظيم الإخوان من أموال ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية وآمر المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة إن الأمن القومي المصري هو امتداد للأمن القومي الليبي، مؤكدًا أن ما يؤثر في مصر يؤثر على ليبيا والعكس.

وأضاف "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن العلاقات المصرية الليبية مصيرية وأمن قومي، مؤكدًا أن تنظيم الإخوان هو سبب أزمات المنطقة الذي سيطر على تركيا وقطر لكي ينشؤا ما يسمى مشروع الخلافة.

وتابع أن الإخوان فشلوا في تقديم نموذج ناجح سواء في مصر أو ليبيا أو السودان، كاشفًا أن 2 مليار دولار صرفت لتنظيم الإخوان من أموال ليبيا عن طريق على الصلابي.

ونوه مدير إدارة التوجيه المعنوي أن تركيا أمدت الميليشيات في طرابلس بالسلاح والدعم السياسي، مشددًا على أن القوات الليبية جاهزة لدخول مينة غريان في أى وقت

