كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النواب الأمريكي" يصادق على إجراء يمنع ترامب من توجيه ضربة عسكرية ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صادق مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، على إجراء يمنع ترمب من توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونجرس.

ووفقا لما نشرته الواشنطن بوست، صوت مجلس النواب، اليوم على منع ترامب من الدخول في حرب مع إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس أولًا.

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وانضم للنواب الديمقراطيون 20 نائبا جمهوريا لإدراج بند جديد في قانون ترخيص الدفاع السنوي لمجلس النواب لهذا الغرض.

وبحسب ما أشارت إليه الواشنطن بوست سوف تثير هذه الخطوة مواجهات محتملة مع مجلس الشيوخ حول ما إذا كان سيتم استثناء إيران من هذا القانون بحيث يتضمن استثناءً لحالات الدفاع عن النفس، في مشروع القانون النهائي الذي تم التفاوض عليه بين المجلسين.

وقال الزعماء الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ إن لغة القانون سترسل رسالة سيئة إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة على نفسها، مما يعقد قدرة الرئيس على إدارة التوترات المتصاعدة.