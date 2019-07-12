المزيد من المناطق في زامبيا تحتاج إلى طعام الإغاثة

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قال إينونج وينا أن هذا تم إنشاؤه بعد الانتهاء من دراسة تقييم الاحتياجات الوطنية الثانية من الضعف التي أجرتها وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في البلد (DMMU).
وردًا على الأسئلة خلال جلسة أسئلة وأجوبة نائب الرئيس في البرلمان، قال نائب الرئيس الزامبي إن 86 من أصل 117 منطقة في البلاد بحاجة إلى الغذاء المريح.
ولكنها أكدت أن الحكومة لن تعلن أن حالة الجوع كارثة وطنية حتى يتم إجراء تحليل شامل للوضع.
كما أكد نائب رئيس زامبيا كذلك أن الحكومة ستستتبع مساعدة جميع المحتاجين إلى طعام الإغاثة.
حيث تشهد بعض أجزاء زامبيا حالة من الجوع بعد هطول أمطار فقيرة خلال موسم الزراعة 20182019.