كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المزيد من المناطق في زامبيا تحتاج إلى طعام الإغاثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال نائب رئيس البلاد اليوم الجمعة إن عدد المناطق التي تحتاج إلى أغذية الإغاثة في زامبيا بعد الحصاد الضعيف زاد من 38 إلى 86.

قال إينونج وينا أن هذا تم إنشاؤه بعد الانتهاء من دراسة تقييم الاحتياجات الوطنية الثانية من الضعف التي أجرتها وحدة إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في البلد (DMMU).

وردًا على الأسئلة خلال جلسة أسئلة وأجوبة نائب الرئيس في البرلمان، قال نائب الرئيس الزامبي إن 86 من أصل 117 منطقة في البلاد بحاجة إلى الغذاء المريح.

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ولكنها أكدت أن الحكومة لن تعلن أن حالة الجوع كارثة وطنية حتى يتم إجراء تحليل شامل للوضع.

كما أكد نائب رئيس زامبيا كذلك أن الحكومة ستستتبع مساعدة جميع المحتاجين إلى طعام الإغاثة.

حيث تشهد بعض أجزاء زامبيا حالة من الجوع بعد هطول أمطار فقيرة خلال موسم الزراعة 20182019.

