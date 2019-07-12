كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مولد كهربائي يقتل زوجين و 5 أطفال في عائلة نيجيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة انباء "شينخوا" اليوم الجمعة بأن زوجين نيجيريين وأطفالهم الخمسة توفوا يوم الخميس فى ولاية ريفرز الجنوبية نتيجة للتسمم الواضح بأول أكسيد الكربون.

وقال ننامدي أوموني المتحدث باسم شرطة الولاية في بورت هاركورت عاصمة الولاية "تم العثور على أسرة مكونة من سبعة أفراد من الأب والأم وخمسة أطفال ميتين هذا الصباح، لقد اختنقوا حتى الموت بسبب أبخرة من مولد كهربائي".

وقال أوموني إنه تم العثور على القتلى داخل شقتهم المؤلفة من غرفة نوم واحدة في شارع تو-موش في إكوير في ولاية ريفرز الغنية بالنفط.

وقال المتحدث "لقد بدأنا التحقيق لكشف الظروف التي أدت إلى وفاتهم".

ووفقًا للتحقيقات الأولية، وُضع المولد في المطبخ بينما امتدت الأبخرة إلى غرفة الجلوس، حيث كان أفراد الأسرة.

