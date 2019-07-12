فيدرر يحسم “كلاسيكو” التنس أمام نادال ويلاقي ديوكوفيتش في نهائي “ويمبلدون”

تمكن السويسري روجر فيدرر من الفوز على غريمه الإسباني رافائيل نادال، اليوم الجمعة، في نصف نهائي بطولة “ويمبلدون” البريطانية لكرة المضرب، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وأنهى فيدرر المجموعة الأولى لصالحه والتي استمرت لشوط كسر التعادل (7_6)، قبل أن يعدل نادال الكفة في المجموعة الثانية، بعد فوزه بها (6_1).

وعاد النجم السويسري وحسم المجموعتين الثالثة والرابعة لفائدته، تفاصيلهما (6_3) و(6_4) على التوالي، وهو ما مكنه من الفوز بالمباراة، التي احتضنها الملعب الرئيسي في العاصمة لندن، وبالتالي ضمن “كوكب التنس” تأهله لنهائي البطولة.

ويضرب فيدرر موعدا في المباراة النهائية، الأحد القادم، مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز في نصف النهائي الأول، اليوم الجمعة، على الإسباني روبرتو باوتيستا بثلاث مجموعات لواحدة، تفاصيلها (6_2) (4_6) (6_3) (6_2).