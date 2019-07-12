أرضية مجمع مولاي عبد الله تخضع للإصلاح من جديد

قررت وزارة الشباب الرياضة، استبدال العشب الحالي للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بعشب جديد سيتم جلبه من إسبانيا.

وتأتي عملية تغيير العشب الحالي للأرضية مجمع مولاي عبد الله، بعد أن وقفت الشركة المكلفة بصيانته على بعض النقاط السلبية في أرضيته الحالية.

وبناء على تقرير شركة الصيانة، قررت وزارة الشباب والرياضة، منح الشركة المذكورة الضوء الأخضر، من أجل الشروع في عملية تغيير بشكل كلي للعشب الحالي للملعب، بآخر جديد.

وتبين لمسؤولي الشركة المكلفة بصيانة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، أن العشب الذي يتوفر عليه الملعب حاليا، قد يسبب مشاكل مستقبلا، من شأنها أن تُعجل بإغلاقه للإصلاح.

وتسارع شركة الصيانة الزمن من أجل إنهاء عملية تثبيت العشب الجديد للملعب، قبل بدء المنافسات الرسمية حتى لا يضطر الجيش الملكي للاستقبال خارج قواعده، علما أنه تأكد بنسبة كبيرة عدم جاهزيته لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية التي يستضيفها المغرب، غشت القادم.