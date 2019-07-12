برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع غريزمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن فريق برشلونة الإسباني، تعاقده بشكل رسمي مع النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، قادما من أتلتيكو مدريد، من أجل تدعيم خط الهجوم الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو للترحيب بأنطوان غريزمان.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن غريزمان وقع على عقود انتقاله لمدة 5 سنوات، حتى صيف 2024، بشرط جزائي بقيمة 800 مليون يورو.

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وكان محامي غريزمان قد ذهب إلى مقر رابطة الليغا، منذ ساعات قليلة، لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد، والبالغ قيمته 120 مليون يورو.

وأفادت عدة تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا، بأن برشلونة سيُقدم غريزمان لوسائل الإعلام والجماهير الأحد المقبل، وسينتظم في التدريبات يوم الإثنين.

وكان غريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس بنهاية الموسم الماضي، ورفض الانتظام في تدريبات فريق العاصمة الإسبانية مؤخرًا من أجل إتمام رحيله للبارسا.