الكويت تعلن أسماء عناصر خلية إخوانية إرهابية تم ضبطها

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رشا عمارالجمعة 2019/7/12 11:07 مساء بتوقيت أبوظبي
شعار وزارة الداخلية الكويتية
نشرت السلطات الكويتية، مساء الجمعة، بالفيديو أسماء وصور عناصر الخلية الإرهابية الإخوانية الهاربة من مصر التي تم القبض عليها في وقت سابق اليوم .
شملت الخلية 8 عناصر هم عبدالرحمن محمد عبدالرحمن، أبوبكر عاطف السيد الفيومي، عبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم، مؤمن أبوالوفا متولي، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد وناجح عوض بهلول.
وأكد مصدر أمني مصري لـ"العين الإخبارية" أن السلطات الكويتية قامت بالتنسيق مع مصر قبل الإعلان عن تفاصيل القبض على الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان هاربة من مصر، صدر بحقهم أحكام قضائية وصلت لـ15 عاما.
وتواصلت "العين الإخبارية" مع مصدر مسؤول من الأمن المصري أكد أن أفراد الخلية المضبوطة مدرجين على قوائم منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، وجار التنسيق مع السلطات الكويتية لتسليمهم لمصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.
ورجح المصدر أن المتهمين دخلوا الكويت بجوازات سفر مزورة وقبل إدراج أسمائهم على قوائم الإنتربول.
وأوضح المصدر أن مزيدا من التنسيق سيتم بين مصر وعدد من الدول العربية لملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، مشيدا بالتعاون مع الجانب الكويتي بهذا الصدد.
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