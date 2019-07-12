اصابة طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي

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جدة - خالد شويل - الوكالات (الأراضي الفلسطينية) قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة)، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الرأس. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم (الجمعة)، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي في الرأس. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان بأن الطفل أصيب خلال مشاركته في المسيرة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.



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