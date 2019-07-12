أكّد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة العامة ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "في مثل هذا اليوم أثبت ​لبنان​ للعالم أن "الكيان الصهيوني" أوهن مِن بيت العنكبوت وأن ثلاثية ​الجيش​ والشعب والمقاومة هي الحل الوحيد لردع غطرسة وعدوانية العدو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد: في مثل هذا البوم أثبت لبنان للعالم أن اسرائيل أوهن مِن بيت العنكبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.