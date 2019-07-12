واكيم: ألا يجدر بنا التركيز على إصلاح الإدارة بدل التوجه إلى جيوب المواطنين؟

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّ "موازنة عادية لوضع مالي اقتصادي مأزوم. المؤسسات العامة في دول العالم تغذّي خزينة ​الدولة​، إلّا في ​لبنان​ عجز دائم".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا الإصرار على عدم إشراك ​القطاع الخاص​ في إدارتها؟ هل المطلوب إبقاءها بابًا للهدر والسرقة؟ ألا يجدر بنا التركيز على إصلاح الإدارة بدل التوجّه كما دائمًا إلى جيوب المواطنين؟".