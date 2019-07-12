ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّ "موازنة عادية لوضع مالي اقتصادي مأزوم. المؤسسات العامة في دول العالم تغذّي خزينة الدولة، إلّا في لبنان عجز دائم".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "لماذا الإصرار على عدم إشراك القطاع الخاص في إدارتها؟ هل المطلوب إبقاءها بابًا للهدر والسرقة؟ ألا يجدر بنا التركيز على إصلاح الإدارة بدل التوجّه كما دائمًا إلى جيوب المواطنين؟".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: ألا يجدر بنا التركيز على إصلاح الإدارة بدل التوجه إلى جيوب المواطنين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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