كيدانيان: نحاول تسويق لبنان بشكل عام لكن بعلبك هي المفتاح الأساسي

أكّد وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​، في تصريح تلفزيوني، "أننا نحاول تسويق ​لبنان​ بشكل عام لكن ​بعلبك​ هي المفتاح الأساسي"، مشيرًا إلى أن "موازنة ​وزارة السياحة​ المعنية بالمهرجانات انخفضت بنسبة 50 في المئة مما أدّى إلى انخفاض عددها هذا الصيف. كما أن رعاة المهرجانات قلّ عددهم هذا العام أيضًا. وفي كل يحصل تضارب في مواعيد المهرجانات".

وكشف كيدانيان عن أن "في فترة ما قبل 2016، في ظل ​الفراغ الرئاسي​، لم يكن هناك إمكانية للترويج للسياحة من الخارج الى الداخل، وفي العام 2010، دخل الى لبنان بسبب المهرجانات 8 مليار ​دولار​. واليوم عتبي على السياسيين واللبنانيين"، مشددًا على "أننا بحاجة الى أن يكون في ​الموازنة​ لفتة نظر ودعمة صغيرة لوزارة السياحة لنكمل تنفيذ الخطة التي وضعناها. وأتمنى على اللبنانيين عدم "نشر غسيل" لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك مسؤولية تقع على الاعلام لجهة تغطيته للأحداث من جهة والسياسيين من خلال خطاباتهم من جهة أخرى".