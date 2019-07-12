بوصعب: هناك طرح جدي وُضع على الطاولة بشأن ملف حادثة قبرشمون

لفت وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ إلى أن "هناك طرحا جديا وضع على الطاولة بشأن ملف حادثة ​قبرشمون​ وهذا الطرح معنيين فيه كل من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وأعتقد أنه إذا استكملت الجهود على هذا النحو سنصل قريبا إلى حلحلة".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بوصعب إلى أن "أي تهمة تقول أن "​التيار الوطني الحر​" أو تكتل "لبنان القوي" هو وراء عرقلة عمل ​مجلس الوزراء​ فضحت لأننا لم نقول اننا لا نريد المشاركة في جلسة للمجلس ونحن بانتظار أن يدعو الحريري لجلسة للحكومة".

ورد على تصريحات وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ الموجهة ضده، قائلا : "خلال حادثة قبرشمون وبعدها كان ​النقاش​ مع شخص مطلع على الملف وهو وزير التربية ​أكرم شهيب​ أما أبو فاعور لم يكن على اطلاع مثل شهيب ولا أريد ان أعطي قيمة لكلامه".

كما رد على تصريحات رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ بشأن ضبط الحدود، قائلا ""أتمنى أن يقول لي جعجع أين رفضنا عرضا من دولة اوروبية لاحضار مساعدات من أجل اقفال الحدود".