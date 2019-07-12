بوصعب: هناك طرح جدي وُضع على الطاولة بشأن ملف حادثة قبرشمون

لفت وزير الدفاع الياس بوصعب إلى أن "هناك طرحا جديا وضع على الطاولة بشأن ملف حادثة قبرشمون وهذا الطرح معنيين فيه كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وأعتقد أنه إذا استكملت الجهود على هذا النحو سنصل قريبا إلى حلحلة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار بوصعب إلى أن "أي تهمة تقول أن "التيار الوطني الحر" أو تكتل "لبنان القوي" هو وراء عرقلة عمل مجلس الوزراء فضحت لأننا لم نقول اننا لا نريد المشاركة في جلسة للمجلس ونحن بانتظار أن يدعو الحريري لجلسة للحكومة".
ورد على تصريحات وزير الصناعة وائل أبو فاعور الموجهة ضده، قائلا : "خلال حادثة قبرشمون وبعدها كان النقاش مع شخص مطلع على الملف وهو وزير التربية أكرم شهيب أما أبو فاعور لم يكن على اطلاع مثل شهيب ولا أريد ان أعطي قيمة لكلامه".
كما رد على تصريحات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بشأن ضبط الحدود، قائلا ""أتمنى أن يقول لي جعجع أين رفضنا عرضا من دولة اوروبية لاحضار مساعدات من أجل اقفال الحدود".
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