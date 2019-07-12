بروتوكول تعاون بين القوات والـAUT بالكورة لتحفيز الطلاب على مواصلة التحصيل الجامعي

وقع أمين سر "​الجمهورية القوية​" ​فادي كرم​ على بروتوكول تعاون مع مدير فرع "​الجامعة الأميركية​ للتكنولوجيا" في ​الشمال​ AUT في ​ضهر العين​ - ​الكورة​، لتحفيز ​الطلاب​ على مواصلة التحصيل العلمي الجامعي في مختلف الاختصاصات، والتنسيق بين "مصلحة طلاب ​القوات اللبنانية​" و​الجامعة الاميركية للتكنولوجيا​.

ولفت كرم إلى أن "​الجامعات​ اليوم تشهد تضخما في اعداد الطلاب في اختصاصات محدودة بينما تتميز الـ AUT بفتح اختصاصات جديدة امام الطلاب تحد من هذا التضخم وخاصة في مجال الاختصاص الجديد في ​حقوق الانسان​ ودور المواطن في بناء المجتمع وهذا امر لفتنا كقوات لبنانية لان ذلك في صلب حزبنا السياسي".

وينص الاتفاق على حسم 55 في المئة من القسط السنوي، لطلاب القوات اللبنانية و70 في المئة للطلاب المتفوقين الحائزين على معدل 16 وما فوق على عشرين.