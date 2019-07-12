بلدية برجا: أمن الاهالي من مسؤولية الأجهزة الأمنية دون سواها

اعلنت ​بلدية برجا​ ان "البلدة شهدت مساء أمس، اشكالا فرديا تطور الى ​اطلاق نار​ بين عدد من الشبان، في محلة شارع الدكتور حسن غصن، وتحديدا في محيط المشروع القطري وعلى الأثر، حضرت قوة من ​الجيش​ وعملت على تطويق الاشكال، فيما تم توقيف المخلين بالأمن، والتحقيقات جارية لدى المراجع المختصة".

وفي بيان لها، لفتت ​البلدية​ إلى أنه "إزاء ما حصل، فقد أجرى رئيس بلدية برجا الدكتور ريمون حمية مروحة اتصالات بأعضاء المجلس البلدي وعدد من مسؤولي المنطقة وفاعليات وجهات حزبية وأجهزة أمنية لمتابعة حيثيات الاشكال، والتأكيد على أهمية السلم والأمان في برجا وجوارها".

كما أكد رئيس البلدية "أهمية حصر ​السلاح​ بأيدي الجهات الأمنية فقط، على أن تقوم هي بدورها في ضبط المتفلت منه في أي مكان ومن أي جهة"، معتبرا أن "أمن المواطن في برجا من أولويات اهتمامات المجلس البلدي، ولن يسمح بتكرار هذا العمل تحت أي مسمى"، مشددا على أن "أمن أهلنا في برجا هو من مسؤولية ​الأجهزة الأمنية​ دون سواها".