مصادر الـMTV: نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد نهاية الإشكال السياسي والحكومي

ذكرت مصادر قناة الـ"MTV"، أنّ "نهاية الأسبوع المقبل قد تشهد نهاية الإشكال السياسي والحكومي". كما لفتت مصادر وزارية "متشائلة" للقناة، إلى "أنّنا لا نستبعد أن تحمل الأيام المقبلة تطوّرات إيجابيّة".

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