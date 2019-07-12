نشر المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للامين العام لـ"حزب الله" تالسيد ​حسن نصرالله​ خلال الحديث التلفزيوني الذي يجريه في هذه الاثناء، قائلا "صورة النصر، يهدد ويمسك بخريطة من داخل السرداب وأكبر دليل على زيف مزاعم النصر الالهي هي اجراء هذا الحوار في المخبأ داخل سردابه، حقًّا نصرٌ وكرامَة بكل تاكيد "فش مصاري" لذلك بقيت لديه التهديدات الفارغة التي يتميز بها بعد ان لا يستطيع إقناع اللبنانيين حتى اليوم بحماقة 2006".

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كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: لم تبق لدى نصرالله إلا التهديدات الفارغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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