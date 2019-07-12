كشف مصادر قناة الـ"MTV" أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ يريد المزيد من الإيرادات لهذه ​الموازنة​، وهناك كلام عن زيادة موازنة "​مجلس الإنماء والإعمار​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـ"MTV": الحريري يريد المزيد من الإيرادات لهذه الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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