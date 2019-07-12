خير زار البقاع: المرحلة المقبلة لاطلاق المشاريع وفق الرؤية التي أرادها الحريري

أكّد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، خلال زيارته ​البقاع​ بناء على توجيهات رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وبدعوة من عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد القرعاوي​، للوقوف على حاجات المنطقة، أن "البقاع عمومًا، و​البقاع الغربي​ خصوصًا، في قلب الحريري ووجدانه، والذي يتابع شخصيا أدق التفاصيل المتعلقة بالمشاريع التي ستشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة. إني أحمل إليكم تحية حارة وخاصة من دولة الرئيس الحريري، الذي ينظر إلى البقاع وعكار نظرة اهتمام شديدة، نظرًا لما عانتاه على مدى سنوات طويلة".

ولفت خير إلى "أننا في لبنان جسد واحد، فإذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والرعاية. ولهذا، علينا التكاتف جميعا في سبيل إنماء متوازن لكل المناطق اللبنانية، لا سيما البقاع، وأن نكون في هذا الأمر يدا واحدة، لأن الإتحاد قوة والتفرقة ضعف ولا تؤدي إلى النتائج المتوخاة"، مشددًا على "أننا نفتخر كهيئة بما نقوم به، فالأعباء الملقاة علينا كبيرة، بما فيها دور بعض الوزارات. نحن نفتخر بعلاقاتنا مع شركائنا في الوطن، ولأن الهيئة تعمل بإشراف مباشر من دولة الرئيس لدينا صلاحية تامة للعمل، إنما وفق ​الموازنة​ المرصودة لنا، وننظر نظرة عادلة ومتساوية لكل المناطق".

وكشفعن أن "الهيئة تعمل بكل جد، ولعل العاصفة الأخيرة وما خلفته من أضرار كانت جسيمة جدا، فقد فاقت تكاليف تغطيتها ال50 مليار ليرة، ووحدها ​طريق البترون​ - شكا تجاوزت كلفتها ال11 مليون دولار، وهذا يفوق قدرة الهيئة، وقد أنجزنا ما هو مطلوب منا بكل شفافية".

واعتبر أن "المرحلة المقبلة مرحلة إطلاق المشاريع، وفق الرؤية التي أرادها الحريري، لأنه عازم على نهضة حقيقية في الإنماء المتوازن بكل المناطق اللبنانية".