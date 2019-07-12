ترزيان: محاربة الفساد تبدأ بالشفافية

لفت النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "قروض مدعومة بقيمة 19 مليار دولار،منها 12 مليار لدعم الإسكان و7 مليار للقطاعات المنتجة،المطلوب معرفة من يستفيد من هذا الدعم لأنه يأتي من ​المال​ العام بكلفة 135 م.د سنويا.محاربة ​الفساد​ تبدأ بالشفافية،ولهذا نطالب بلائحة تتضمن كل اسم استفاد من تلك القروض،لأن الهدر لم يعد مسموحا".

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