المعلوف: نتمنى أن يساندنا نواب البقاع باقتراح قانون إقامة منطقة اقتصادية في زحلة

طلب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​سيزار المعلوف​، من المواطن ال​لبنان​ي "دعم ​قطاع السياحة​ في لبنان من خلال السياحة الداخليّة"، داعيًا اللبنانيين إلى "زيارة ​مدينة بعلبك​، فشعبها طيّب ومضياف". وبيّن أنّ "موازنة عام 2019 هي المشكلة الأساسيّة الّتي تشغل البلد اليوم، وتخفيض العجز له أثر كبير على ​الزراعة​ والصناعة والسياحة. والبلد من دون زراعة وصناعة وسياحة فـ"عوض بسلامتك".

وأكّد في حديث تلفزيوني، "أنّنا نعمل دائمًا على تثبيت المواطن في أرضه وخلق فرص عمل له في منطقته، تفاديًا للنزوح أو ​الهجرة​"، مركّزًا على أنّ "الفائدة المرتفعة في ​المصارف​ أثّرت سلبًا على المصالح الاقتصاديّة، وتقلّص فرص العمل". وارعب عن أمله لـ"أنّنا نصدّر شبابنا إلى الخارج، ونستبدلهم بنازحين، ويجب إعطاء ثقة للمغترب والمستثمرين أنّ لبنان باق ولن يقع".

وشدّد المعلوف على أنّ "في زحلة أهملتنا الدولة لمدة 30 سنة، وتقدّمنا باقتراح قانون لإقامة منطقة اقتصادية في زحلة، ونتمنّى أن يساندنا نواب المنطقة الـ23. فإذا كانت زحلة بخير، لبنان بخير، ويحقّ لأهل ​البقاع​ أن تولّيهم الدولة اهتمامها".