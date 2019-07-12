طقس صيفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ بأن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة"، مشيرةً إلى أنه "من المتوقع أن يكون ​الطقس​ يوم السبت غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وانخفاض ب​درجات الحرارة​ وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات، الاحد غائم جزئيًا مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات أما الاثنين فغائم جزئياً مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية مع ضباب على المرتفعات".

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