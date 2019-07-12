حكومة قطر دانت تفجير بنغازي: نرفض العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب

دانت الحكومة القطرية "التفجير، الذي استهدف أمس عناصر من قوات "الجيش الوطني الليبي" في مدينة بنغازي خلال تشييع قائد كبير فيه"، مؤكدةً موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.
وقتل 5 أشخاص وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرق ليبيا، استهدف قيادات في "الجيش الوطني الليبي" خلال تشييع القائد السابق للقوات الخاصة فيه، اللواء خليفة المسماري، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.
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