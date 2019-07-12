حكومة قطر دانت تفجير بنغازي: نرفض العنف والإرهاب مهما كانت الأسباب

دانت ​الحكومة​ القطرية "ال​تفجير​، الذي استهدف أمس عناصر من قوات "​الجيش الوطني​ الليبي" في مدينة ​بنغازي​ خلال تشييع قائد كبير فيه"، مؤكدةً موقفها الثابت من رفض ​العنف​ والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وقتل 5 أشخاص وجرح العشرات في تفجير ​سيارة مفخخة​ بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي ​شرق ليبيا​، استهدف قيادات في "الجيش الوطني الليبي" خلال تشييع القائد السابق للقوات الخاصة فيه، ​اللواء​ خليفة المسماري، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.