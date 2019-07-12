الخطوط الصينية تعاقدت لشراء 20 طائرة "ايرباص"

تعاقدت الخطوط ​الصين​ية "إير تشاينا"، إحدى أهم ثلاثة شركات طيران صينية، مع شركة "​ايرباص​"، لشراء 20 طائرة من طراز "ايه 350-900".

وأوضحت في بيان، "أنّها وقعت الاتفاق مع الصانع الأوروبي على تسليم هذه الطائرات على مراحل بين عامي 2020 و2022"، مبيّنةً أنّ "هذه الطائرات الكبيرة ستتيح لنا زيادة طاقتنا للنقل بنسبة 9,7 بالمئة".

وتبلغ قيمة الصفقة الّتي لا تزال تحتاج إلى مصادقة السلطات المختصة، 6,53 مليارات دولار، بحسب السعر المرجعي للطائرة في 2018.

وشهدت حركة النقل الجوي في الصين تناميًا كبيراً في السنوات الأخيرة.