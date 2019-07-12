لفت عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد إلى أن "الحركة تُمهل إسرائيل، أسبوعا واحدا، لتنفيذ تفاهمات التهدئة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة"، مشيراً غلى أنه "إذا لم يكسر العدو هذا الحصار، وإذا لم يُطبق التفاهمات، لدينا في جعبتنا الكثير من الوسائل والأساليب، تنتظر الإذن لتنطلق قوة وعزما وانفجارا في الأعداء".
وأشار إلى ان "الصبر على مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات بدأ ينفد، ونحن على وشك الانفجار، والانفجار لن يكون في غزة بل في الضفة الغربية المحتلّة والخارج أيضًا".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بحماس: نُمهل إسرائيل أسبوعا لتنفيذ تفاهمات التهدئة وكسر على قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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