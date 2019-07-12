عاجل.. اعتقال ضابطين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اعتقلت شرطة جبل طارق، ضابطين إضافيين، من طاقم ناقلة النفط الإيرانية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

واعترضت سلطات جبل طارق، سفينة، يشتبه في أنها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أن احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وأعلن رئيس حكومة منطقة جبل طارق البريطانية، فابيان بيكاردو، اعتراض ناقلة نفط عملاقة، يشتبه في نقلها نفط خام إلى سوريا، رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست"، ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطا إيرانيا.