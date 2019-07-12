قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، صباح اليوم الجمعة، في تصريح خَص به “اليوم42″، إن المغرب انتقل من وضع الدفاع بخصوص قضية الصحراء المغربية، إلى وضع الهجوم”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن العديد من دول العالم سحبت اعترافها بـ”البوليساريو”، مؤكدا أن نسبة هذه الدول تراجعت من 40 في المائة، خلال سنوات الثمانينيات إلى أقل من 15 في المائة، في الوقت الحالي.
يذكر أن وزارة الخلفي تنظم على مدى 3 أيام في مدينة مراكش، ابتداء من صباح اليوم، الملتقى الوطني للترافع المدني عن مغربية الصحراء في دورته الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخلفي: اعتراف العالم بـ”البوليساريو” تراجع من 40 إلى أقل من 15% – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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