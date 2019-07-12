“أس” تُقرب ياسين بونو من ريال بيتيس

أكدت صحيفة “أس” الإسبانية، أن حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، ياسين بونو بات قريبا من التوقيع في كشوفات ريال بيتيس الإسباني.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن مسؤولي الفريق الأندلسي توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم في خيرونا النادي الذي يلعب له بونو، يقضي بانتقال حامي عرين “أسود الأطلس” إلى النادي الأخضر.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، قبل أسبوع عن نية الحارس المغربي في ترك خيرونا، بعد فشل هذا الأخير في الحفاظ على مكانته بدوري الدرجة الأولى الإسباني “ليغا”، حيث أوضحت أنه سيوقع لأحد أندية القسم الأول.

يذكر أن ياسين بونو، يعد نتاج خالص لمدرسة الوداد الرياضي، ولعب للفريق الأول، قبل أن ينتقل صيف 2012 إلى أتليتيكو مدريد، الذي أعاره لريال سرقسطة، قبل أن ينتقل رسميا إلى خيرونا خلال الانتقالات الصيفية لعام 2016.