البيسانو: “لي كيغني بلا ميساج ماشي رابور” – فيديو

اعتبر مغني الراب البيسانو أن أي رابور لا تحمل أغانيه رسائل، فهو ليس برابور، موضحا في الآن نفسه سبب اتجاهه نحو الغناء باللغة الإسبانية.

وحل بيسانو ضيفا على” اليوم 24″، ليعرف الجمهور بنفسه أكثر، وأوضح أن بداياته كانت في السن الـ15، متأثرا بأخيه الأكبر، قبل أن تنطلق مسيرته في إسبانيا، وكسب جمهورا واسعا في شمال المغرب.

وعن رأيه في مغنيي الراب؛ حليوة، والبنج، قال البيسانو إنه لا يعرفهما، وأضاف أنه يعتبر مسلم رقم واحد في ميدان الراب في المغرب.

ورد البيسانو على انتقادات تباهي مغنيي الراب الشباب بالسيارات الفاخرة في كليباته، موضحا أنه فعلا يعيش تلك الحياة ، مشيرا إلى أن آخرين يتظاهرون بذلك فقط.