الدورة الاستدراكية.. 39 ألف ناجح ونسبة النجاح في الدورتين تفوق 77%

قال وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد المرشحين لامتحانات الباكالوريا الذين نجحوا برسم الدورة الاستدراكية بلغوا 39 ألف و52 في التعليمين العمومي والخصوصي.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الجمعة، أن اختبارات الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2019، مرت في نفس الأجواء التي طبعت الدورة العادية، والتي تميزت بانخراط جميع الفاعلين بجد ومسؤولية في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

وبلغت نسبة الحضور في الدورة الاستدراكية 94.79% لدى المترشحين الممدرسين، وبذلك يكون عدد الناجحين الممدرسين في التعليم العمومي والخصوصي في الدورتين معا، العادية والاستدراكية لسنة 2019، قد بلغ 253 ألف و808 ناجحة وناجحا.

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واستقرت نسبة النجاح الإجمالية في 77.96 بالمائة مقابل 71.96 بالمائة في دورة 2018، مسجلة بذلك زيادة بلغت 6 نقط مئوية، وتشكل الإناث 54.30 % من مجموع الناجحين.

وبخصوص فئة المترشحين والمترشحات في وضعية إعاقة، الذين استفادوا من تكييف الاختبارات وظروف إجرائها وتصحيح الإنجازات، فقد بلغت نسبة النجاح لديهم 90.23 بالمائة.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فقد بلغ العدد الإجمالي للناجحين منهم 25877 بنسبة نجاح بلغت 41.1 بالمائة.