الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في محافظة البيضاء

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حرر الجيش اليمني اليوم، مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن قائد اللواء 173 مشاه العميد صالح عبدربه المنصوري قوله ” إن قوات الجيش الوطني اليمني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بجبهة ناطع، تمكنت خلاله من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك”.

وأضاف أن المعركة مع المليشيا ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لعناصر الجيش، مشيرًا إلى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات الانقلاببة وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.