العثور على كدس للعتاد والمواد المتفجرة في الحويجة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، العثور على كدس للعتاد والمواد المتفجرة في قضاء الحويجة جنوبي كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في كركوك ومن خلال جهد استخباري دقيق وبإسناد اللواء الحادي عشر شرطة اتحادية عثرت على كدس للعتاد والمواد المتفجرة في قرية عريشة في قاطع الدناديش التابع الى قضاء الحويجة".



وأضافت أن "الكدس يحتوي على حزام ناسف عدد/١، وعبوات ناسفة على شكل جلكان عدد/٢، وعبوات ناسفة عدد/١٢، وعبوات ناسفة قمعية (مسطره) عدد/٢، بالإضافة إلى صواريخ محلية الصنع محوره الى عبوات ناسفة عدد/٣، فضلاً عن صاروخ كاتيوشا عدد/١، وصاروخ هاون عيار ١٢٠ ملم عدد /١، وعتاد رشاشة أحادية (١٢.٥) عدد/١٥ إطلاقة".