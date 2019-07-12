تعيين أول امرأة برتبة جنرال في الجيش الإسباني

وقالت سيلا خلال مؤتمر صحفي، أنه "كانت هناك أخبار سارة في مجلس الوزراء هي: ترقية أول امرأة إلى رتبة جنرال، وهي باتريشيا أورتيغا غارسيا، تمت ترقيتها إلى رتبة عميد بسلاح الهندسة العسكرية للقوات البرية، ومرت أكثر من 30 عامًا منذ التحاق النساء بالجيش ، وكانت باتريشيا أورتيغا تتطلع للوصول إلى رتبة جنرال ".يشار إلى أن باتريشيا أورتيغا، البالغة من العمر 56 عاماً، أول امرأة تمكنت سابقاً من الحصول على رتبة مقدم وعقيد في القوات البرية، فيما دخلت أورتيغا الأكاديمية العسكرية في سرقسطة في عام 1988، عندما بدأت النساء بالالتحاق بالمدارس العسكرية لأول مرة.

وولدت أورتيغا في مدريد في عائلة عسكرية، قبل دخول الأكاديمية العسكرية، درست في جامعة البوليتكنيك في مدريد وحصلت على شهادة في الهندسة الزراعية.