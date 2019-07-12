نائب يحذر من هجرة ٣٠ الف نسمة بسبب تخطيط خاطئ للموارد المائية

حذر النائب عن محافظة بابل صادق مدلول السلطاني، الجمعة، من هجرة ٣٠ الف نسمة بسبب تخطيط خاطئ لوزارة الموارد المائية في مشروع تبطين جدول بابل، داعيا اياها لرفع التبطين الجزئي من الجدول كونه مطلب جماهيري.
واضاف السلطاني، وهو محافظ سابق لبابل، انه "سبق وان طالبنا بتخصيص مليارين دينار لعمل دوار وتم تخصيص المبلغ بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب واللجنه المالية، لكن ومنذ ٣ اشهر لم تقم الوزاره بأي اجراء"، لافتا الى ان "اجراءات الوزارة ضعيفة كما ان الوزير لم يقم باي زيارة ميدانية الى الموقع".
واشار الى ، ان "الوزير يتذرع بقضايا فنية دون التفكير بهجرة الفلاحين ومعيشتهم"، متهما اياه بـ"التستر على اخطاء موظفي الوزارة الذين عملوا على التبطين القاتل بسوء التنفيذ".
وتابع اننا "ومن باب الانصاف فعلينا الاشادة بدور وجهود الوزير الاسبق محسن الشمري الذي زار جدول بابل ثلاث مرات والتقى المزارعين لكن انتهاء تكليفه حال دون انجاز المشروع بعكس الوزير الحالي الذي يزور جدول بابل عندما تكون الجداول ممتلئة بالمياه لعدم وجود موسم زراعي مبررا ان التبطين لايعيق وصول المياه".
واشار السلطاني، الى ان "هناك سخطا جماهيريا من مزارعي جدول بابل على سياسة الوزارة"، مطالبا الوزارة "برفع التبطين الجزئي من جدول بابل كون هذا هو الحل الوحيد وهو مطلب جماهيري".
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