نائب يحذر من هجرة ٣٠ الف نسمة بسبب تخطيط خاطئ للموارد المائية

وقال السطاني في حديث لـ الخليج 365، ان "وزارة الموارد المائية ستتسبب بهجرة ٣٠ الف نسمة بسبب تخطيطها الخاطئ لمشروع تبطين جدول بابل، الذي يروي عشرات الالاف من الاراضي الزراعية"، مبينا ان "الوزارة اخطأت بالتبطين الجزئي منذ ٦ سنوات مما ادى لعدم وصول مياه الشرب والسقي".واضاف السلطاني، وهو محافظ سابق لبابل، انه "سبق وان طالبنا بتخصيص مليارين دينار لعمل دوار وتم تخصيص المبلغ بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب واللجنه المالية، لكن ومنذ ٣ اشهر لم تقم الوزاره بأي اجراء"، لافتا الى ان "اجراءات الوزارة ضعيفة كما ان الوزير لم يقم باي زيارة ميدانية الى الموقع".

واشار الى ، ان "الوزير يتذرع بقضايا فنية دون التفكير بهجرة الفلاحين ومعيشتهم"، متهما اياه بـ"التستر على اخطاء موظفي الوزارة الذين عملوا على التبطين القاتل بسوء التنفيذ".



وتابع اننا "ومن باب الانصاف فعلينا الاشادة بدور وجهود الوزير الاسبق محسن الشمري الذي زار جدول بابل ثلاث مرات والتقى المزارعين لكن انتهاء تكليفه حال دون انجاز المشروع بعكس الوزير الحالي الذي يزور جدول بابل عندما تكون الجداول ممتلئة بالمياه لعدم وجود موسم زراعي مبررا ان التبطين لايعيق وصول المياه".

واشار السلطاني، الى ان "هناك سخطا جماهيريا من مزارعي جدول بابل على سياسة الوزارة"، مطالبا الوزارة "برفع التبطين الجزئي من جدول بابل كون هذا هو الحل الوحيد وهو مطلب جماهيري".