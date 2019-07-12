تعديل قانوني لمنع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون مصادقة الكونغرس

أقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، تعديلاً قانونياً لمنع ترامب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون مصادقة الكونغرس. وذكرت قناة "الجزيرة" ان "مجلس النواب الأمريكي أقر تعديلاً قانونياً يهدف لمنع ترمب من اتخاذ أي إجراء عسكري ضد إيران دون تصديق الكونغرس". وأضافت، أن "التعديل القانوني يمنع تمويل أي عمليات عسكرية ضد إيران دون إعلان الكونغرس قرار الحرب أو إصداره ترخيصا بذلك".



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