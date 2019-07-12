الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في البيضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حررت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عدة مواقع في محافظة البيضاء جنوب شرق صنعاء، بعد معارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية التي تكبدت 10 قتلى وإصابة آخرين.

ونقل بيان للجيش اليمني عن قائد اللواء ١٧٣ مشاة العميد صالح عبدربه المنصوري قوله: إن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها المليشيا بجبهة ناطع في محافظة البيضاء.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران، وأجزاء كبيرة من جبل الرفص بجانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك في ناطع.

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وأكد المنصوري أن المعركة ما زالت مستمرة وسط تقدم متواصل لأفراد الجيش.

وأفاد بأن المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت خلال الفترة الأخيرة، مناطق ومواقع في محافظة البيضاء، مكبدة الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.