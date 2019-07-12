واشنطن: نكثف جهودنا للتصدي لأنشطة إيران وحزب الله

قال منسق الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب، ناثان سيلز، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثف جهودها للتصدي لأنشطة إيران وذراعها حزب الله في العالم.

وأضاف خلال كلمة بمؤتمر صحفي في الأرجنتين، الجمعة، أن مليشيا حزب الله نشطة جدًا في الولايات المتحدة، وإدارة الرئيس ترامب مستمرة في إحباط أنشطتها.

وفي وقت سابق، دعت واشنطن، حلفاء الولايات المتحدة إلى تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن على حلفاء واشنطن اتباع نهجها في تصنيف مليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى سلوكها المزعزع لاستقرار الشرق الأوسط.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، 3 قيادات من مليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان على قوائم الإرهاب، لاستغلال مناصبهم لتسيير أجندة خبيثة لصالح إيران.

وسبق أن أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية مليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر/تشرين الأول 1997، وكمنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر/تشرين الأول في 2001.

وتم إدراج المليشيا أيضاً في يناير/كانون الثاني 1995 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 12947 الذي استهدف الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك في أغسطس/آب 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582.