الان تتابع واشنطن: إدارة ترامب تكثف جهودها للتصدي لأنشطة إيران وذراعها حزب الله في العالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:13 م, 12 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلن منسق الخارجية الأمريكية لشؤون الإرهاب، إن إدارة الرئيس ترامب تكثف جهودها للتصدي لأنشطة إيران وذراعها حزب الله في العالم كله.

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