شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام السوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جنيف)

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) قراراً يدين جميع انتهاكات النظام السوري للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي، خاصة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والدول الحليفة له والتنظيمات والميليشيات التابعة له.

كما ادان القرار باشد العبارات استخدام النظام للأسلحة المحظورة بشكل عشوائي ضد المدنيين، بما في ذلك القنابل الحارقة والذخيرة العنقودية و البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، واستخدام التجويع والحصار كسلاح حرب ضد المدنيين.

وادان القرار حرمان النظام للمدنيين من المساعدات الإنسانية، وانتهاكه لحقوق المرأة والطفل، وممارسته لأعمال التعذيب والعنف الجنسي.

وطالب القرار النظام السوري بوقف عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، واطلاق سراح المعتقلين.