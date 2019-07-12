شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار وإطلاق نار في فندق بمدينة كيسمايو الصومالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)

قال ضابط بالشرطة الصومالية اليوم (الجمعة)، إن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، أعقبه إطلاق أعيرة نارية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية التي لها صلات بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إن انتحارياً نفذه.