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انفجار وإطلاق نار في فندق بمدينة كيسمايو الصومالية

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جدة - خالد شويل - رويترز (مقديشو)

قال ضابط بالشرطة الصومالية اليوم (الجمعة)، إن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية، حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين، أعقبه إطلاق أعيرة نارية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية التي لها صلات بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم، الذي قالت إن انتحارياً نفذه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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