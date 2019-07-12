شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: الآلاف يتظاهرون دعماً للدولة المدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجزائر)

توافد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية، اليوم (الجمعة) على ساحة البريد المركزي، مرددين شعارات تدعو لإقامة "دولة مدنية لا عسكرية".

وتعتبر احتجاجات اليوم، الأولى بعد انتهاء مهلة الـ 90 يوماً التي يحددها الدستور لمنصب الرئيس المؤقت الذي يشغله عبد القادر بن صالح.