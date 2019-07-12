شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعتقل خلية إرهابية تتبع جماعة الإخوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)

قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان اليوم (الجمعة)، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على «خلية إرهابية» تتبع جماعة الإخوان المحظورة.

وذكرت أن المقبوض عليهم «قد صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى ١٥ عاماً، وقد قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم».

وأضاف البيان أن التحقيقات لا تزال جارية.