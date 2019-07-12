حقيقة استحداث وزارة للسعادة في مصر

كتب: ضياء السقا
أكد مجلس الوزراء، أنه لا نية لاستحداث حقيبة وزارية جديدة للسعادة.
وقالت الحكومة فى بيان، الجمعة، إن رد الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذى وجه له فى إحدى البرامج الحوارية، كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومى فى أداء الخدمات مثل الإمارات.
وكان "الرفاعي " قال في تصريحات تليفزيونية إن الحكومة تسعي إلى زيادة الوعي لدى المواطنين و تعزيز مستويات التواصل معهم في جميع أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف أن ما يؤرق الحكومة حاليا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بالحكومة وأجهزتها المختلفة، مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفُهمت تصريحات الرفاعي بشكل خاطئ، وأشار البعض إلى أنه يلمح لإنشاء وزارة السعادة في مصر، على غرار الإمارات.
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