مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

كتب كامل كامل
لقن مواطن مصرى، قناة مكملين الإخوانية درسا قاسيا، إذ أجرى اتصالا هاتفيا بالمذيع الإخوانى أحمد سمير عبر برنامج "ألو" الذى يذاع على فضائية مكملين المبثوثة من تركيا، ووجه له سؤالا : هو حضرتك مش شايف أي حاجة حلوة مصر بتعملها؟ ومش شايفين أي مشروعات تمت".
وواصل المتصل بالقناة الإخوانية انتقاده لإعلام الإخوان برصد المشروعات القومية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا :" يوجد الآن مشروعات قوية ويوجد اسكان شباب وفى إنشاء طرق ومزارع وتقدم فى البنية التحتية" وقد حاول مقدم البرنامج التشويش على المتصل أكثر من مرة، إلا أن...
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