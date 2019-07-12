أكّد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب زياد حواط، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الموازنة​ هي موازنة الخيبة والإحباط بإمتياز"، مشيرًُا إلى "أننا كنا ننتظر موازنة استثنائية لمواجهة وضع استثنائي يعاني منه ​اللبنانيون​، تضع الإصبع على الجرح وتوقف ​الفساد​ المستشري. فجاءت موازنة أقل من عادية، تقليدية لا توفر الحلول المطلوبة، تغطي الفساد والفاسدين. كان الله بعون اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر حواط: إنها موازنة الخيبة والإحباط تغطي الفساد والفاسدين ولا توفر الحلول المطلوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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